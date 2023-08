Unter Deutschlands Städten und Gemeinden ist einiges los. Die Abwasser-Kanalnetze sind bundesweit in Summe mehr als 600.000 Kilometer lang – das ist über 37 mal die Strecke Berlin-Sydney. Das alles will regelmäßig instandgehalten werden. Wie die Digitalisierung dabei helfen kann, und wie dabei auch noch Energie gespart wird, schauen wir uns am Beispiel Pirmasens an. SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex hat mit dem zuständigen Bürgermeister Michael Maas gesprochen.