Digitalisierung: Ein paar Oasen, ansonsten Wüste

Durch die Schulschließungen in der Corona-Pandemie ist mal wieder klar geworden: Deutschland hat ein massives Problem bei der digitalen Infrastruktur. Das merken wir auch in Bürgerbüros, beim Arzt und teilweise auch noch in der Wirtschaft. Wenn noch gefaxt, gedruckt und mit der Post geschickt wird, dann kann die Digitalisierung nicht so weit sein, wie sie eigentlich sein sollte. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Professor Michael Resch gesprochen. Er leitet an der Uni Stuttgart das Institut für Höchstleistungsrechnen und er ist Autor des Buchs „Digitalwüste Deutschland“.