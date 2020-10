per Mail teilen

Wie wegweisend sind die Pläne von Bundesregierung und Deutscher Bahn, den Verkehrsknoten Stuttgart 21 gänzlich zu digitalisieren und auf ein Sicherungssystem aus herkömmlicher Technik zu verzichten? Der Bahnexperte der Grünen im Bundestag, Matthias Gastel, findet die Entscheidung gut, hat allerdings auch Bedenken. Weil es bislang kaum Erfahrungen bei der Digitalisierung von Bahnknoten gebe, sei die Gefahr von Technikproblemen und zeitlichen Risiken besonders groß, so der Grünen-Politiker im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. „Wir haben allgemein das Problem, dass wir in Sachen Digitalisierung der Schiene anderen Ländern, aber auch den Möglichkeiten und Erfordernissen um Jahre hinterherhinken“, so Gastel.