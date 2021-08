In der Corona-Pandemie ist die Digitalisierung der Justiz vorangeschritten. Baden-Württemberg sieht sich bundesweit als Vorreiter. Landes-Justizministerin Marion Gentges (CDU) hebt hervor, dass die Ausstattung der Gerichte mit der elektronischen Akte schon weit fortgeschritten sei. Außerdem lasse die Zivilprozessordnung schon Verhandlungsführungen per Video zu. "Das wurde allerdings vor der Pandemie noch etwas weniger genutzt, als jetzt. Ich glaube, wir können darüber diskutieren, dass das an der einen oder anderen Stelle in Zukunft regelmäßig stärker stattfinden wird."

Auf einem länderübergreifenden Fachgipfel in Ulm hat Marion Gentges mit ihrem Ressortkollegen aus Bayern über den Weg in die digitale Justiz beraten.

Ob auch Strafverfahren online verhandelt werden können, hat die baden-württembergische Justizministerin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler beantwortet.