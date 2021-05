per Mail teilen

Bund und Länder beraten auf dem Impfgipfel, wie es mit der Corona-Politik weitergehen soll. Eines der Themen ist der sogenannte "Digitale Impfausweis" - also zum Beispiel ein Nachweis per Handy, dass man vollständig geimpft ist. Im Zollernalbkreis gibt es diesen digitalen Impfpass seit Mitte Februar im Scheckkartenformat. Darauf sind alle Infos zur Impfung digital abgespeichert und per QR-Code abrufbar. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll erklärt Günther-Martin Pauli, Landrat des Zollernalbkreises, wie das Projekt funktioniert.