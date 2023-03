Digital Detox: So geht's richtig

Wir verbringen zu viel Zeit an unseren Handys und Bildschirmen. Zwei bis drei Stunden im Schnitt hängen wir Deutschen jeden Tag an unseren Smartphones, checken Mails, scrollen uns durch soziale Netzwerke und hinterher wissen wir manchmal gar nicht, was wir eigentlich gemacht haben. Das kann Stress erzeugen und tut uns auf Dauer nicht gut. "Digital Detox", also "Digitale Entgiftung" soll uns helfen, die Bildschirmzeit zu reduzieren und unsere Mediennutzung in den Griff zu bekommen. Darüber macht sich auch Monika Schmiderer immer wieder Gedanken, sie ist Expertin für Digital-Detox und Autorin des Buches "Switch off und hol dir dein Leben zurück“. Mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen spricht sie über Warnzeichen und Lösungswege.