Adventszeit ist die Zeit der Gewürze. Und eines ist sozusagen in aller Munde. Vanille. Von ihr geht ein verführerischer Duft aus. Nach Safran ist echte Vanille, das teuerste Gewürz und im Augenblick sogar teurer als Silber. Der Kilopreis beginnt bei 600 Euro. Was macht Vanille so kostbar? Darum geht es in SWR Aktuell Kontext.