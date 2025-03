Dienst nach Vorschrift – warum wir uns oft nicht mehr mit unserem Job identifizieren

Lange Zeit waren Fleiß und Effizienz kennzeichnend für die Beschäftigten in Deutschland – das scheint vorbei. Laut einer aktuellen Studie des Gallup-Instituts machen die Meisten von uns Dienst nach Vorschrift. Nur 9 Prozent fühlen sich emotional an ihren Arbeitgeber gebunden und gehen vollkommenin ihrem Job auf. Zu den Gründen dieser Entwicklung sagt Tim Hagemann in SWR Aktuell: "Wir haben inzwischen einen Arbeitsmarkt, in dem Mitarbeitende häufiger wechseln. Firmen ändern sich schneller und jüngere Beschäftigte haben oft auch gar nicht mehr die Erwartung, sich langfristig an einen Arbeitgeber zu binden." Hagemann lehrt Arbeitspsychologie an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex geht es unter anderem darum, warum es in einigen Branchen besonders wichtig ist, wenn sich die Belegschaft mit ihrem Unternehmen identifizieren und was die Arbeitgeber dazu beitragen können.