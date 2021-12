Wenn wir im Winter morgens aufstehen, ist es noch dunkel - und wenn wir von der Arbeit kommen, oft auch schon wieder. Weniger Licht und Sonne im Winter - das macht vielen Menschen zu schaffen.

In Skandinavien ist das extrem: je mehr man in den Norden kommt, je kürzer ist die Tageslichtzeit. Wie gehen die Menschen in Schweden, Norwegen und anderen skandinavischen Ländern damit um?

Wie helfen sie sich im Alltag? Was machen sie im Winter anders als im Sommer?