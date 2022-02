Die Versicherung fährt mit: Geld sparen durch Telematik-Überwachung im Auto?

per Mail teilen

Bis zu 45 Prozent weniger für die Autoversicherung zahlen, das klingt verlockend. Versicherungskonzerne bieten Prämien für ein "Telematik-System" im Auto: Geräte, die die Fahrweise überwachen. Wer sich an die Regeln hält, spart. Wer zum Beispiel ständig rast, spart nicht. Was die Vor- und Nachteile der Technik und der Tarife sind, erklärt Robin Knies von der Zeitschrift "Finanztest" im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

SWR: Kann ich tatsächlich so viel sparen, dass die Versicherungsprämie bis zu 45 Prozent günstiger wird?

Robin Knies: Man kann theoretisch tatsächlich bis zu 45 Prozent sparen. Dazu muss man aber auch nahezu fehlerfrei fahren und die Maximalpunktzahl oder nahezu die Maximalpunktzahl erreichen. Ob Fahrer und Fahrerinnen das auf Dauer schaffen, ist fraglich.

Was heißt das, „Maximalpunktzahl erreichen“?

Bei Telematik-Tarifen geht es ja darum, dass individuelle Fahrdaten aufgezeichnet werden. Das heißt: Mit dem Smartphone oder einem speziellen Sensor wird gemessen, wie stark Sie an Kreuzungen bremsen, wie schnell Sie losfahren, ob Sie über dem Geschwindigkeitslimit fahren und so weiter. Daraus setzt sich eine Punktzahl zusammen. Je nachdem, wie hoch diese Punktzahl ist, können sie dann am Ende bei der Jahresprämie bei der Autoversicherung sparen.

Also abgerechnet wird zum Schluss, am Ende des Jahres?

Genau.

Mal abgesehen von Einsparungen bei der Autoversicherung - welche Vorteile bietet ein Telematiksystem im Auto noch?

Wenn das Telematiksystem einen speziellen Sensor einsetzt, hat es auch oft eine automatische Notruffunktion. Im Fall eines Unfalls kann das Auto automatisch die 112 wählen. Natürlich hat es auch ein Lerneffekt, wenn Sie das Telematiksystem nutzen und versuchen, ordentlicher zu fahren, als wenn sie es vielleicht nicht nutzen würden - und somit auch zur allgemeinen Verkehrssicherheit beitragen.

Wenn ich mich für ein Telematiksystem im Auto entscheide, was ist da auf dem Markt?

Es gibt verschiedene Varianten von Telematik-Tarifen. Einige benutzen zur Datenaufzeichnung nur das Smartphone, andere einen speziellen Telematik-Sensor. Einige Versicherer gehen auch einen Mittelweg. Die haben einen Sensor im Auto, mit dem Sie während der Fahrt aber ihr Smartphone über Bluetooth verbinden müssen, damit das Auto auch ganz genau weiß, dass Sie am Steuer sitzen. Außerdem unterscheiden sich teilweise die Bewertungskriterien. Bei allen Telematik-Tarifen spielt der Fahrstil eine Rolle, also wie schnell Sie fahren, wie hart Sie bremsen, wie stark Sie anfahren. Je nach Tarif spielen aber auch verschiedene externe Faktoren mit rein, zum Beispiel zu welcher Tageszeit Sie fahren oder auf welcher Straße. In der Innenstadt passieren beispielsweise deutlich mehr Unfälle als auf der Autobahn. Deshalb gibt es auf der Autobahn mehr Punkte.

Nun zeichnet ein solches Telematiksystem jede Fahrt auf und übermittelt die Informationen an die Versicherung. Das ist Voraussetzung für den günstigen Tarif. Was machen die Versicherer mit den Daten?

Wir haben uns die Datenschutzerklärung der einzelnen Versicherer angeschaut und dabei festgestellt, dass alle davon Mängel aufweisen. Das sind teils geringe, teils deutliche Mängel. Datenschutzerklärung bedeutet, dass die juristische Grundlage zur Datenverarbeitung nicht einwandfrei ist. Das heißt ausdrücklich nicht, dass ihre Daten nun im Ausland, im Silicon Valley oder in irgendwelchen falschen Händen landen. Aber zumindest die juristische Grundlage ist bei keinem der Versicherer einwandfrei.