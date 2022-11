Am 24. Juni 2022 spielen sich dramatische Szenen am Grenzzaun in

Melilla ab. Dort, zwischen der spanischen Exklave und Marokko,

versuchen fast 2.000 afrikanische Migrant*innen die meterhohen

Stacheldrahtzäune zu überwinden. Nach offiziellen Angaben sterben

mindestens 23 Menschen, mehrere Hundert werden verletzt.

Was ist los an der einzigen Landgrenze zwischen Afrika und Europa? mehr...