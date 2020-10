In zweieinhalb Monaten wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Der Gewinner wird die mächtigste Nation der Welt für die nächsten vier Jahre anführen. Auch wenn Joe Biden in den Umfragen vorne liegt, ist die Wahl noch nicht gelaufen. Zwei Fragen interessieren in diesem Zusammenhang. Wer ist dieser Joe Biden und was würde er anders machen als der Amtsinhaber Donald Trump? Käme mit Biden zum Beispiel eine neue US-Außenpolitik?