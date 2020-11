Damit hatte wohl nicht mal der Wahlkämpfer selbst gerechnet, dass er in der Nacht zum 9. November 2016 zum Sieger ausgerufen werden würde. Und die Welt hielt den Atem an. Konnte das sein, dass sich das Mutterland der Demokratie einen halbseidenen Geschäftsmann mit komischer Frisur zum Präsidenten gewählt hatte? Es war so. Mehr noch: Trump hat alle Skandale und Absetzungsversuche überstanden, und dass er wiedergewählt wird, ist längst nicht ausgeschlossen. Wie kann das sein? Was finden die Amerikaner an ihm? Katrin Brand für SWR Aktuell Kontext mit einem Erklärungsversuch. mehr...