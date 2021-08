Solche Bilder hat die Welt noch nie gesehen. Im Mutterland der Demokratie wird das Parlament von aufgebrachten Wut-Bürgern gestürmt. Capitol Hill, der heilige Berg des Kongresses in Washington, wird entweiht. Die Sicherheitskräfte völlig überfordert. Der Mob in den heiligen Hallen des Parlaments randaliert und hinterlässt Verwüstung. Der amtierende Präsident, Donald Trump, der seine Abwahl nicht akzeptieren kann, peitscht die Horde noch auf. Trumps Populismus bringt die US-Demokratie in den letzten Tagen seiner Amtszeit noch an den Rand des Abgrunds. Am Ende müssen vier Menschen sterben. Der Angriff aufs US-Capitol, die Herzkammer der Demokratie, das ist unser Kontext heute.