Die Truppe unter neuer Führung: Wie gelingt die Zeitenwende?

Seit heute steht fest: Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) wird neuer Bundesverteidigungsminister. Und der muss gleich ran – Zeit zum Einarbeiten wird er nicht haben. Schon in dieser Woche stehen Entscheidungen an. Soll Deutschland nicht doch Kampfpanzer an die Ukraine liefern, oder zumindest die Exportgenehmigung für andere europäische Länder erteilen? Wie steht es im Allgemeinen um die Bundeswehr, bei der über 250.000 Menschen, in Uniform oder in Zivil arbeiten. Wir fragen nach.