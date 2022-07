Die Tour de France beginnt: in Dänemark

Die Tour de France, das bedeutendste Radrennen der Welt, ist gestartet. Auftakt der Tour 2022 ist in Kopenhagen. Die Frankreich-Rundfahrt beginnt also mit einem Wochenende in der dänischen Hauptstadt. Drei Tage fahren die Radler dort, bevor es per Transfer nach Dunkerque an der französischen Kanalküste geht. Wie das in den sportlichen Ablauf der wichtigsten Rundfahrt der Welt passt und was von der Tour de France zu erwarten ist, hat Uli Fritz, ARD-Radsportreporter, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt.