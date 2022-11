"Die Tafeln stehen vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte"

Die Zahl der bedürftigen Menschen, die die bundesweit 960 Tafeln besuchen, ist seit Jahresanfang um die Hälfte gestiegen. Jochen Brühl, der Vorsitzende des Dachverbandes der Tafeln, sagte dazu in SWR Aktuell: "Die Tafeln sind in der herausforderndsten Situation ihrer Geschichte. Das betrifft alle Tafeln in Deutschland." Dazu komme, dass die Helfer selbst von der Krise betroffen seien. Denn: "Auch die Tafeln müssen höhere Energiepreise zahlen". Dabei hat der Winter noch nicht einmal richtig begonnen. "Wir merken, dass inzwischen Menschen zu den Tafeln kommen, die nie gedacht haben, dass sie einmal in die Situation geraten, auf die Tafeln angewiesen zu sein." Warum er denkt, dass die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung wenig geholfen haben, darüber hat Jochen Brühl mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel gesprochen.