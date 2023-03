"Die Schulabbrecher-Zahl ist seit 10 Jahren gleich – und niemand weiß warum"

per Mail teilen

Der heutige Bildungsgipfel in Berlin soll die Probleme im Bildungsbereich lösen. Aber 14 von 16 Kultusministerinnen und -minister haben die Einladung von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger abgelehnt. Sie halten den Gipfel für eine reine Show-Veranstaltung der Ministerin. Bildungsjournalistin Regina Brinkmann hat dafür Verständnis. Im SWR erklärte sie, dass vor allem die Zahl der Schulabbrecher ein Problem sei. Es gebe zwar viele Programme von Bund und Ländern dagegen, aber: "Seit 10 Jahren haben wir einen gleich hohen Stand an Schulabbrechern. Und die Bildungspolitik weiß viel zu wenig über die Gründe. Es fehlen Daten, warum jemand von der Schule abgeht. Deshalb laufen diese ganzen Programme eigentlich alle im 'Blindflug', und keiner weiß, ob sie wirklich funktionieren", so Brinkmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.