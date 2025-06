per Mail teilen

Mehrere Bundesstaaten in den USA haben ihre Regeln zum Arbeitsschutz Jugendlicher gelockert. Dort dürfen Teenager jetzt zum Teil länger oder auch in gefährlicheren Jobs arbeiten. Mindestens drei Jugendliche sind im vergangenen Jahr bereits bei Unfällen in Industrieanlagen ums Leben gekommen. Kinderschützer warnen, dass vor allem junge Migranten ausgenutzt werden. Die Bundesstaaten verteidigen die Lockerungen: Junge Menschen sollen früher die Möglichkeit bekommen, ihr eigenes Geld zu verdienen.