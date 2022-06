„Die Recyclinglüge“ – Was passiert wirklich mit dem Plastikmüll aus dem Gelben Sack?

per Mail teilen

Dass aus den Kunststoff-Verpackungen im Gelben Sack neue Verpackungen werden, ist offenbar die Ausnahme. Das zeigt ein investigativer Dokumentarfilm in der ARD Mediathek. Wir haben mit einem der beiden Filmautoren gesprochen, mit Benedict Wermter.

Außerdem geht’s bei uns um Vorhaben der EU für mehr Natur- und Klimaschutz. Wir berichten über die Dürre in der italienischen Po-Ebene. Und wir schauen in die USA, wo Diebe Kakteen und andere Sukkulenten aus der Natur stehlen.

Eine Sendung von Stefanie Peyk, 23.06.2022