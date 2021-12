per Mail teilen

Vor dem Zeitalter des Internets flossen Informationen langsamer: Rundfunk, Printmedien oder auch Publikumsmessen. Letztere leiden unter der Marktübermacht der digitalen Konzerngiganten und bekommen in der Zeit der Pandemie sogar komplett den Boden unter den Füssen weggezogen. Die EU-Parlamentarier wollen die Übermacht von Google, Apple, Facebook, Microsoft und Co stärker in gesetzliche Schranken weisen.