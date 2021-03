Mohrenkopf, Negerkuss, Zigeunersoße, Wörter, die ich als Kind völlig schamlos benutzt habe, sind zu Unwörtern der deutschen Sprache geworden. Ja, der deutschen Sprache? Wirklich oder nur der bundesdeutschen, deutschen Sprache? Wie sieht es aus, in den anderen Ländern, wo Deutsch gesprochen wird? In Österreich und der Schweiz? Die Süddeutsche Zeitung schrieb, nach der Ausstrahlung der Sendung "Hart aber Fair", mit dem Thema "Streit um die Sprache: Was darf man noch sagen und was besser nicht?" die Debatte über Mohrenköpfe und Zigeunersoße sei "ja langsam patentiertes deutsches Kulturgut". Ist das so? Wird in Österreich und der Schweiz auch so heftig über das N-Wort diskutiert wie in Deutschland? Ich will das wissen von Peter Zimmermann, Redakteur beim ORF, dem Österreichischen Rundfunk und Markus Gasser vom SRF, dem Schweizer Radio und Fernsehen. mehr...