Die Kosten in der Pflegeversicherung steigen – die Sorgen der Menschen auch

Wer im Alter pflegebedürftig wird, sollte angemessen und menschenwürdig versorgt werden. Dafür gibt es die Pflegeversicherung, in die Arbeitnehmer und Arbeitgeber einzahlen. Die Kosten in der Pflege steigen jedoch und die Menschen sind deshalb ausgesprochen besorgt. Das zumindest hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag unter anderem der DAK-Krankenkasse ergeben. Dessen Vorsitzender, Andreas Storm, erklärte, "knapp zwei von drei Befragten sind der Meinung, dass die Pflegeversicherung sie eher schlecht oder sehr schlecht für den Pflegefall absichert." SWR2 Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler hat er außerdem gesagt, „es ist wichtig, dass Bundesgesundheitsminister Lauterbach um mehr Finanzmittel kämpfen muss." Die Umfrage habe ein sehr schlechtes Bild über die Pflegeversicherung gezeichnet. Der DAK-Vorsitzende erklärt auch, was es in der Pflegeversicherung braucht, damit die Sorgen der Menschen weniger werden