Die Ketten sprengen - die Niederlande und ihre Sklaverei Geschichte

Bei den Energiepreisen gibt es derzeit nur eine Richtung: Nach oben. Das gilt für Spritpreise ebenso wie Heizöl und Gas, auch Strom kostet mehr.

Das bringt Verbraucher, die nicht so viel verdienen, in Not. Dabei könnte die Energiekrise auch eine Chance sein: Jetzt wäre die Zeit, Steuern und Abgaben neu zu sortieren, sie klima- und verbraucherfreundlich zu verschieben. Wie ist die Lage und was muss sich ändern?

