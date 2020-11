Keine Live-Konzerte, keine Festivals, keine Theatervorstellungen: Die Folgen der Corona-Pandemie in der der Kultur-und Verstaltungsbranche sind nicht zu übersehen. Vielen Kleinunternehmen und Solokünstlern droht das Aus. Claudia Bathe und Cüneyt Özadali sprechen mit den beiden Musikern und Komponisten Murat Coskun und Wayne Harker, die Weltmusik machen, über ihre Arbeit, Musik und die Auswirkungen der Pandemie. Dabei geht es unter anderem um die Fragen, ob Weltmusik in Deutschland ein Randphänomen ist, was sie inspiriert und wie sie in der Corona-Zeiten über die Runden kommen.