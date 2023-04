per Mail teilen

Rund 30 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher würden aktuell der rechten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) bei Nationalratswahlen ihre Stimme geben. Die FPÖ fordert den Einsatz von illegalen Push Backs zur Abwehr von Migranten und zweifelt die universelle Gültigkeit von Menschenrechten an. Warum sympathisieren wieder so viele Menschen in Österreich mit der skandalumwitterten Partei?