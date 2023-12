Die deutsche Honorarkonsulin in Avignon

Botschaften sind die deutschen Vertretungen in anderen Ländern. Hier geht es meist um die politische Arbeit, die Repräsentanz der Bundesregierung, des deutschen Staates. Doch darüber hinaus gibt es in den Ländern auch Konsulate. Natürlich auch in Frankreich. Neben hauptberuflichen Konsulinnen und Konsuln, die in Südfrankreich, zum Beispiel in Marseille ihren Sitz haben, gibt es aber auch noch Honorarkonsulinnen und -konsuln. Die sind über das ganze Land verteilt und kümmern sich vor allem um den kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern. SWR-Reporter Gerald Pinkenburg hat sich in Avignon mit der Honorarkonsulin Sabine Eouagnignon-Grote getroffen. Sie hat über ihre Arbeit berichtet und auch eine kleine Führung durch die Stadt mit der berühmten Brücke und dem Papat-Palast gemacht.