Demokratie und Bildung: "Demokraten wachsen nicht auf Bäumen"

In Stuttgart beginnt am Vormittag die Didacta - die größte Bildungsmesse Europas. Bis Samstag werden in den Stuttgarter Messehallen mehrere Zehntausend Besucher erwartet. Leitthema der Bildungsmesse ist Demokratiebildung an den Schulen.

Zusammenhang von Bildung und Demokratieverständnis

Neben großen Themen wie Künstlicher Intelligenz oder Digitalisierung im Unterricht liegt dieses Jahr ein besonderer Fokus auf der politischen Bildung. "Demokratie braucht Bildung - Bildung braucht Demokratie" lautet das Motto der "didacta" in diesem Jahr. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer erklärt Daniel Kraft, Sprecher der Bundeszentrale für politische Bildung, wie viel Einfluss politische Bildung tatsächlich auf unser Demokratieverständnis hat.

Demokraten wachsen nicht auf Bäumen

Kraft betont, dass den Erkenntnissen der Bundeszentrale nach die Schule ein zentraler Ort der politischen Bildung ist. So seien Schülerinnen und Schüler besonders gut informiert und aufgeklärt über das demokratische System in Deutschland. Nach der Schule, wenn es keine regelmäßige Auseinandersetzung mit politischer Bildung gebe, sinke dieses hohe Niveau allerdings in aller Regel kontinuierlich ab. Gerade deshalb bemühe sich die Bundeszentrale für politische Bildung, auch schwer zu erreichende Zielgruppen gezielt anzusprechen.

AfD auf der Didacta

Auch die in Teilen laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextremistische AfD ist mit einem Stand vertreten, was im Vorfeld für Proteste sorgte. Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper von den Grünen hält nichts von einem Verbot von Parteien bei Messen: "Das ist ja keine politikfreie Zone. Die Grünen und die CDU haben sich ja erst angemeldet, nachdem die AfD sich angemeldet hatte, um eine gewisse Pluralität an den Tag zu legen." Von der Messe Stuttgart hieß es dazu, die Kriterien für Aussteller auf der Didacta ließen auch politische Institutionen zu. Christliche Hilfsorganisationen hatten gefordert, die Zulassungsbedingungen für Messe-Aussteller zu überprüfen.