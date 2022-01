Dialog und Begegnungen im Dreiländereck – Theatermacherin Dorotty Szalma aus Zittau

Im äußersten Südosten Deutschlands, in Sachsen an der Grenze zu Polen und Tschechien, scheint der Dialog zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen mühelos zu gelingen. Die gebürtige Ungarin Dorotty Szalma war acht Jahre lang Schauspielintendantin des Gerhard Hauptmann-Theaters in Zittau. Mit ihrer Arbeit hat sie den Kulturraum im Dreiländereck der Region Oberlausitz stark mitgeprägt. Claudia Bathe und Cüneyt Özadali sprechen in dieser Ausgabe von SWR Aktuell Mondial mit der 47- jährigen Künstlerin über ihre Arbeit mit vielen interkulturellen Begegnungen, ihr Leben in einer Region, wo für sie Europa täglich zu spüren ist, über die Unzufriedenheit der Menschen, die mal gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, mal für den Erhalt des Theaterbetriebs auf die Straße gehen.