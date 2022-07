Diagnose Hodenkrebs: Wer ist besonders gefährdet?

per Mail teilen

Schock und Sorge beim BVB: Der Neuzugang Sébastian Haller ist an Hodenkrebs erkrankt. Das Trainingslager musste er direkt nach der Diagnose verlassen. Haller ist bereits der dritte prominente Fall innerhalb kurzer Zeit in der Bundesliga: Zuvor wurden auch bei Marco Richter von Hertha BSC und Timo Baumgartl von Union Berlin Tumore im Hoden festgestellt. Professor Frank Sommer ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, und er begrüßt es, dass mittlerweile so offen über Hodenkrebs gesprochen wird: “Damit setzt man ein Zeichen, dass man zum Arzt oder zur Ärztin gehen soll.” Wer besonders gefährdet ist und wie man feststellt, ob man erkrankt ist, das erklärt er im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.