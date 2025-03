per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz machen immer weniger junge Menschen eine Ausbildung: Rund 23.000 waren es im vergangenen Jahr, so wenige wie nie. Doch das ist nicht die einzige schlechte Nachricht: Das Land liegt auch im bundesweiten Vergleich abgeschlagen auf dem vorletzten Platz. So steht‘s im neuen Ausbildungsreport vom DGB Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig geht die Zahl der Betriebe, die überhaupt eine Ausbildung anbieten, stetig zurück. Zurzeit ist es laut Report nur noch jeder fünfte.

80 Prozent der Betriebe bilden gar nicht mehr aus

DGB-Landesvorsitzende Susanne Wingertszahn sieht die Betriebe insgesamt in der Verantwortung, Jugendliche wieder besser erreichen und motivieren zu müssen. Dazu gehöre zum Beispiel, auf Social Media stärker präsent zu sein. Auch in der Ausbildung müsse einiges besser laufen: Häufig müssten Azubis zu viele Überstunden leisten oder Aufgaben erledigen, die nichts mit ihrer Ausbildung zu tun haben.



Problem bekannt, Lösung gesucht

Doch statt über Gründe findet die DGB-Landesvorsitzende wichtiger, über Lösungen sprechen – wie die ihrer Meinung nach aussehen könnten, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.