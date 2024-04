DGB-Mietreport: Preise steigen in Landkreisen teils stärker als in Städten

Teures Wohnen: Die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren gestiegen - etwas halbwegs Bezahlbares zu finden, ist in größeren Städten, wie in Mainz, Stuttgart, Mannheim oder in Universitäts-Städten, wie Trier oder Freiburg schwierig. "Aber auch in den Landkreisen steigen die Mieten, teilweise sogar stärker als in den Städten", sagt Susanne Wingertszahn, Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland. Heute hat der DGB die Zahlen seines aktuellen Mietreports bekannt gegeben.