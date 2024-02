DFL-Investoren-Deal geplatzt: Wohin steuert die Bundesliga?

Erdverbundenheit oder Investments in aller Welt: Das sei die Wahl, vor der der deutsche Fußball jetzt stehe, sagt Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins "11 Freunde", im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Kurzfristig hoffe die DFL, mehr Einnahmen über Lizenzgebühren für Fernsehübertragungen ihrer Spiele zu generieren. Langfristig müssten die DFL-Offiziellen aber in den Dialog mit den Fans gehen, um die grundsätzliche Frage zu beantworten, ob Deutschland seinen Weg in der Fußball-Kultur beibehalten oder sich Modellen wie in Großbritannien oder Spanien annähern will.