Kinderfußball ohne Erfolgsdruck: Fortschrittlich oder langweilig?

Der DFB will seinen Kinderfußball reformieren: Neue Spielformen sollen ihn altersgerechter und zeitgemäßer machen, Tabellen und Spielergebnisse sollen abgeschafft, Druck abgebaut werden. An diesen Plänen scheiden sich die Geister - lauter sind wohl die Kritiker, darunter prominente DFB-Vertreter. Aber auch von der Basis kommt Widerstand: In Südbaden haben 14 Vereine demonstrativ eine neue Liga gegründet, als Gegenentwurf zur Reform. Zur "E-Jugend-Spaß-Erhaltungsliga", kurz "ESEL", gehört auch der VFR Merzhausen. Fußball-Abteilungsleiter Wolfgang Weyers erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern, warum der DFB hier aus seiner Sicht komplett falsch liegt und was für ihn spaßigen und spannenden Kinderfußball ausmacht.