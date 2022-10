DFB-Protestbinde zur Fußball-WM in Katar: CSD Deutschland hält davon nichts

Wenn am 20. November die Fußball-WM in Katar beginnt, wird der Sport wohl eher Nebensache sein – denn gespielt wird in einem Land, dessen Menschenrechts-Bilanz katastrophal ist: Ausgebeutete Wanderarbeiter beim Stadionbau, Homosexualität gesetzlich verboten, und auch bei Frauenrechten, Bürgerrechten und politischer Freiheit liegt vieles im Argen. Innenministerin Faeser ist in die Hauptstadt Doha gereist, um sich persönlich ein Bild zu machen, und der DFB will Kapitän Manuel Neuer mit einer eigens kreierten Binde spielen lassen, die allerdings mit der Regenbogenfahne nicht viel zu tun hat. Warum Kai Bölle vom Dachverband der deutschen Christopher-Street-Days die Aktion eher als Zeichen der Unterwerfung sieht, hat er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph erklärt.