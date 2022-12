Dezember-Kälte: Richtig Heizen in der Energiekrise

Es ist kalt in Deutschland - der Dienstagmorgen hat überall mit Temperaturwerten um den Gefrierpunkt oder deutlich darunter begonnen. Am Alpenrand war es sogar minus 15 Grad kalt. Bei diesem Wetter tut das Energiesparen so richtig weh. Trotzdem sind mit jedem Grad weniger in der Wohnung Einsparungen von rund sechs Prozent verbunden, betont Hans Weinreuter, Fachbereichsleiter Energie bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. Und er hat ein paar Tipps: Zum Beispiel ist es wichtig, dass tatsächlich das durchschnittliche Temperaturmittel entsprechend abgesenkt wird – unabhängig davon, ob es eine Zentralheizung oder Etagenheizung ist. Dabei können automatisierte Thermostate helfen.