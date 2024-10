"Deutschlandtag" der Jungen Union: JU-RLP für höheres Renten-Eintrittsalter

per Mail teilen

Ab heute trifft sich die Junge Union, die Jugendorganisation von CDU und CSU, in Halle an der Saale zu ihrem alljährlichen "Deutschlandtag". Motto in diesem Jahr: Wirtschaft retten - Deutschland stärken. Dazu gehört auch ein höheres Renten-Eintrittsalter, das die JU fordert. Der Vorsitzende der Jungen Union Rheinland-Pfalz, Christopher Hauß, sagte dazu im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, das sei der richtige Weg, bei jungen Menschen das "Zukunftsvertrauen zu stärken". Welche Ziele er noch beschreibt, hören Sie im Audio.