Deutschlands erster grüner Bürgermeister geht in Rente

Nach 32 Jahren auf dem Chefsessel im Rathaus der Gemeinde Maselheim in Biberach verabschiedet sich Elmar Braun in den Ruhestand. Dass zur Verabschiedung sogar der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommt, hat natürlich einen besonderen Grund: Als Elmar Braun im März 1991 sein Amt antreten konnte, war es dem heute 67 Jahre alten Schwaben deutschlandweit als erstem Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen gelungen, in das Amt eines Bürgermeisters gewählt zu werden. Jetzt geht die Ära des Grünen Elmar Braun zu Ende. Wie er auf seine Jahre im Rathaus zurückblickt, verrät er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.