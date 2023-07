Urlaub in Deutschland: So macht man als Gast alles richtig

Es ist Urlaubszeit und die meisten Deutschen machen Ferien im eigenen Land. Die Knigge-Expertin Linda Kaiser gibt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr Tipps für gutes Benehmen am Urlaubsort.

Die Urlaubszeit in Deutschland hat begonnen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dauert es noch etwa zwei Wochen, aber dann starten auch dort die Sommerferien. Da die meisten Deutschen den Urlaub am liebsten im eigenen Land verbringen, hat die Knigge-Expertin Linda Kaiser Tipps für gutes Benehmen am Urlaubsort. SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr hat mir ihr gesprochen.

SWR Aktuell: Das Reiseportal "Lonley Planet" hat sich an Tipps für Touristinnen und Touristen in Deutschland gewagt. Tipp Nummer 1: immer Hände schütteln und immer das förmliche "Sie" benutzen. Würden Sie da mitgehen - gerade nach dem Ende der Corona-Pandemie?

Linda Kaiser: Mit dem "Sie" sind wir tatsächlich gut aufgestellt. Wir sind in Deutschland etwas vorsichtiger, was das Eingehen enger Beziehung angeht. Wenn man sich noch nicht gut kennt, ist das "Sie" immer sehr angebracht. Man kann dann ja zum "Du" übergehen, wenn man sich sympathisch ist.

Das Händeschütteln ist in der Tat nicht nur seit der Pandemie etwas schwieriger geworden, das war es auch schon vorher. Wenn man sich im Vorbeigehen kennenlernt oder sich noch nicht vorgestellt wurde, dann ist das Händeschütteln gar nicht so angebracht und auch gar nicht so verbreitet, wie man immer denkt. Man beschnuppert sich erst ein bisschen, lernt sich kennen. Danach reicht man sich dann vielleicht auch zum ersten Mal beim Abschied die Hand.

SWR Aktuell: "Lonley Planet" rät dazu, auch ernsthafte Diskussionen anzustoßen. Der Grund: Deutsche würden gerne über Politik und Philosophie reden. Trägt eine Debatte über das Heizungsgesetz oder die Krankenhausreform wirklich zur Besserung der Stimmung bei?

Kaiser: Weder Politik noch Philosophie sind gute Einstiegs- oder Smalltalk-Themen. Ich glaube, da ist der eine oder andere entweder überfordert oder schnell in Rage und das trägt natürlich nicht zum Miteinander bei. Bleiben Sie deshalb lieber bei unverfänglichen Themen, wie zum Beispiel: die besten Sehenswürdigkeiten vor Ort, gute Restaurants oder die allgemeine Lage überhaupt.

SWR Aktuell: Kommen wir zu dem, wovon "Lonley Planet" abrät, und das ist: sich zu verspäten. Der Grund: Deutsche sind immer pünktlich. Ist das wahr oder ist das nur ein Mythos?

Kaiser: Die Pünktlichkeit der Deutschen ist ein schöner Mythos, der hin und wieder zutrifft, aber in den seltensten Fällen so verlässlich ist, wie die Deutschen angeblich sein sollen. Pünktlich ist schön. Wenn man zu spät kommt, verpasst man unter Umständen den Start der Stadtführung oder der Kinoaufführung. Es ist nicht falsch, um den vereinbarten Zeitpunkt vor Ort aufzutauchen.

SWR Aktuell: "Lonley Planet" rät von Lilien als Blumengeschenk ab, denn die gebe es nur zu Beerdigungen. Welche Blumen sind die richtigen für meine Gastfamilie?

Kaiser: Es kommt immer auf den Geschmack der beschenkten Person an. Wenn jemand ein absoluter Lilienliebhaber ist, dann dürfen auch die geschenkt werden. Allerdings sind Lilien tatsächlich unbeliebt, denn es handelt sich um nachtaktive Blumen und sie verströmen in den lauen Sommernächten einen starken, intensiven Geruch. Viele Leute können dann schlecht schlafen oder finden das unangenehm.

Das heißt: man sollte fröhliche und unverfängliche Blumen mitbringen. Schenken Sie keine Rosen, denn die haben etwas mit Liebe und Verehrung zu tun. Alles andere, was fröhlich aussieht und nicht zu stark riecht, ist immer angebracht.