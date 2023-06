Deutschland-Ticket: Abo-Boom beim VVS

per Mail teilen

Seit einem Monat gilt das Deutschland-Ticket. Für 49 Euro im Monat kann man in allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs bundesweit herumfahren. Nun liegen auch Zahlen vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen vor: Knapp zehn Millionen Menschen haben das Deutschland-Ticket abonniert. Etwa die Hälfte ist aus bestehenden Abos in das neue Angebot gewechselt, aber circa fünf Millionen Menschen haben auch gezielt das neue Angebot wahrgenommen. Das führt auch im Großraum Stuttgart zu einem Höchststand an laufenden Abonnements - das bestätigt der Geschäftsführer des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS), Thomas Hachenberger, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.