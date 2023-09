Deutschland – so schlecht sind wir gar nicht!?

Züge sind in Deutschland nur noch verspätet, Weichen klemmen. An den Flughäfen muss man stundenlang auf sein Gepäck warten, Straßen sind nur noch Holperstrecken, Bauprojekte werden stets teurer als geplant, wenn sie überhaupt fertig werden. In Sachen Digitalisierung sind wir in der Steinzeit, die Konjunktur lahmt und um eine Rezession kommen wir dieses Jahr wohl nicht mehr rum. Und obendrein fehlt überall Personal. Kurzum in Deutschland klappt eigentlich gar nichts mehr – so der immer weiter um sich greifende Eindruck. Wir fragen Korrespondenten in drei Ländern, wie sie Deutschland sehen. Ist wirklich alles schlecht oder gibt es – im Vergleich mit dem Berichtsgebiet – auch Dinge, die in Deutschland gut sind?