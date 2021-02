per Mail teilen

Ab heute greift die vergangene Woche beschlossene Lockdown-Verlängerung. In der Wirtschaft wächst der Frust – denn viele Betriebe vermissen weiterhin eine Öffnungsperspektive. Die Kritik an den Maßnahmen wächst also und die Diskussionen um Beschränkungen und Lockerungen gehen weiter.