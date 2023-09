per Mail teilen

Hotels und Restaurants in Deutschland blicken skeptisch in die Zukunft und sorgen sich um das Auslaufen von Steuererleichterungen Anfang 2024. Nach mehrfacher Verlängerung soll der in der Coronakrise für Speisen gesenkte Steuersatz im Januar 2024 wieder von sieben auf die ursprünglichen 19 Prozent steigen.