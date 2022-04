Deutscher Schriftsteller bleibt in Ukraine: Angst sollte man nicht haben

per Mail teilen

Der deutsche Schriftsteller Christoph Brumme lebt seit sechs Jahren in Poltawa im Zentrum des Ukraine. Er hat vor, dort zu bleiben. "Angst zu haben, sollte man sich möglichst nicht erlauben – das würde ja dem Feind helfen", sagte Brumme im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.

"Wir haben das Gefühl, wir leben am Rande eines Abgrunds", beschreibt Brumme seine Gemütslage - und fügt hinzu: "Aber wir sind noch nicht abgestürzt." Spürbar werde der Krieg vor allem durch die Luftalarme und durch die vielen geflüchteten Menschen aus den umkämpften Gebieten. Diese liegen etwa 120 Kilometer nördlich von Poltawa.

"Panzer können in drei, vier Stunden hier sein"

Auf die Frage, ob der denn keine Angst habe, wohl wissend, dass russische Panzer ein, zwei Tagesmärsche entfernt von seinem Zuhause seien, sagte er nüchtern: "Es sind weniger als zwei Tagesmärsche. Ältere Panzer können in etwa vierzig Kilometer pro Stunde fahren. Die könnten also theoretisch in drei, vier Stunden hier sein."



Poltawa sei ein Bio- und Chemiewaffen-Standort

Eine latente Furcht gebe es. Nicht nur wegen der Bodentruppen - sondern auch, weil Poltawa in der russischen Propaganda als Standort für Biowaffen- und Chemiewaffenfabriken genannt worden sei: "Wenn man bedenkt, wie russische Propaganda funktioniert, muss man davon ausgehen, dass Poltawa ein prominentes Ziel für die Russen ist, und zwar von Raketenangriffen. Aber Angst zu haben, sollte man sich möglichst nicht erlauben. Das würde dem Feind helfen."





Leben im Auge des Taifuns...

Eine Woche nach Kriegsbeginn sagte Brumme, er bleibe in jedem Fall in der Ukraine, auch aus Solidarität mit seiner ukrainischen Familie und seinen Freunden. Seine Meinung hat der Schriftsteller nicht geändert, auch wenn Frau und Sohn inzwischen in Berlin sind. Seine Freunde seien noch da. "Wir leben sozusagen im Auge des Taifuns. Aber es besteht die Hoffnung, dass die Russen nicht durchkommen und dass wir hier den Krieg gesund und heile überleben", zeigt sich Brumme hoffnungsvoll.

...mit der Option, doch noch zu gehen

Im äußersten Fall denke er jedoch nicht dogmatisch. "Man muss sich in solchen Situationen immer alle Optionen offen halten. Es kann Situationen geben, wo es verrückt und falsch wäre, hierzubleiben." Natürlich gehöre es zur täglichen Praxis, weiterhin alle Fluchtwege zu erkunden, Informationen auszutauschen, zu sehen, wie man eventuell schnell nach Westen kommen könne.