Deutscher nach Hurrikan "Ian": "Das schlimmste Erlebnis meines Lebens"

Der Hurrikan "Ian" hat an der Golfküste des US-Bundesstaates Florida schwere Verwüstungen angerichtet. Obwohl er auf der fünfstufigen Skala nur als Kategorie vier vermerkt wurde, zerstörte er Häuser, Gärten und Straßen. "Man kriegt Angst", sagt der Deutsche Marco Wischmeier, der in Cape Coral an der Golfküste wohnt und dort eine Ferienhausanlage verwaltet. "Man muss sich mal vorstellen, wenn man bei Tempo 250 den Kopf aus dem ICE hinaushält." Mit dieser Windgeschwindigkeit war "Ian" über die Küste hinweggefegt. Er ergänzte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler: "Das war das schlimmste Erlebnis meines Lebens." Wie er und seine Familie den Hurrikan dennoch überstanden haben, erzählt er im Audio.