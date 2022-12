Deutscher Lehrkräftepreis: Dritter Platz für Lehrerinnen in Trier

Schulunterricht in Deutschland ist nicht mehr so, wie vor der Corona-Pandemie. Unterricht findet auf der Tafel und auf dem Tablet statt, im Buch und im Internet. Außerdem kommen neue Themen hinzu: Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, virtuelle Realität. Dieser Entwicklung müssen Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht Rechnung tragen. Ruth Wallerath und Simone Bast haben diese Herausforderung angenommen. Die beiden haben an der Berufsbildenden Schule für Gestaltung und Technik in Trier ein Projekt über autonomes Fahren gestartet. Dafür gab es den dritten Platz in der Kategorie "Unterricht innovativ" beim Deutschen Lehrkräftepreis. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt Simone Bast, warum sie so überrascht über die Auszeichnung war.