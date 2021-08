per Mail teilen

Diese Bilder gingen um die Welt: Viele Einwohnerinnen und Einwohner Afghanistans versuchten, sich am Flughagen von Kabul vor den herannahenden Taliban in Sicherheit zu bringen. Auch der deutsche Journalist Jan Jessen war dabei. Viele Menschen klammerten sich an ihn und flehten um Hilfe. Wie sich das für ihn anfühlte, berichtet er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.