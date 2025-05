Deutscher Filmpreis 2025: Darauf dürfen Sie sich freuen

In Berlin wird heute Abend zum 75. Mal der Deutsche Filmpreis vergeben. Über 1.700 Gäste werden im Theater am Potsdamer Platz erwartet, darunter auch der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Großer Favorit ist "September Five" mit zehn Nominierungen. Der Film des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum war auch schon für einen Oscar nominiert. Filmkritikerin Anna Wollner verrät im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex, was den Film so gut macht und warum man sich auf die Verleihung des Deutschen Filmpreises freuen kann.