Deutsche Verkehrs-Unternehmen: Neun-Euro-Ticket kam aus heiterem Himmel

Die Ampel-Koalition hat wegen der hohen Energiepreise umfangreiche Entlastungen angekündigt. Von dem zweistelligen Milliarden-Paket soll unter anderem auch der Öffentliche Personennahverkehr profitieren - in Form eines Tickets für neun Euro, das drei Monate lang gelten soll. "Das kam für uns aus heiterem Himmel", sagte Marie-Theres Wölki, Geschäftsführerin des VDV Südwest und damit zuständig für die Verkehrsunternehmen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel räumte Wölki ein, dass man darauf nicht vorbereitet gewesen sei und es jetzt viele offene Fragen gebe. "Wir werden auch schon überhäuft von Kundenanfragen. Viele wollen wissen: Wo und wie kann ich so ein Ticket erwerben, was mach ich mit meinem Abo - wird das verrechnet?". Wie die Verkehrsbetriebe auf die neue Herausforderung reagieren wollen, hören Sie im Audio.