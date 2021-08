Die Olympischen Spiele in Tokio sind am gestrigen Sonntag mit der Abschlussfeier offiziell zu Ende gegangen. Deutschland landete im Medaillenspiegel mit insgesamt 37 Medaillen auf Platz neun und ist damit im internationalen Vergleich in den letzten Jahren zurückgefallen - zu diesem Ergebnis kommt zumindest Alexander Woll, Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am KIT Karlsruhe. "Die Medaillenspiegel lügen am Ende des Tages nicht", sagt der Wissenschaftler. Was die Gründe für diese Entwicklung im deutschen Sport sind, darüber hat Woll mit SWR Aktuell-Moderatorin Stephanie Geißler gesprochen.